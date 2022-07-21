Когда выйдет документальный фильм о принцессе Диане?

Мировая премьера документального фильма режиссера Эда Перкинса о принцессе Диане, который получил название "Принцесса", состоится 13 августа на HBO. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм основан на архивных аудио- и видеоматериалах о жизни принцессы Дианы, ее мужа принца Чарльза и ее детей - принцев Уильяма и Гарри. С экрана будет рассказано об ухаживаниях Чарльза, рождении наследников, тяжелом разводе и трагической смерти леди Ди в 36 лет. Помимо этого в документальном фильме будет показано общество того времени с его заботами, страхами, стремлениями и желаниями.

Выход фильма приурочен к 25-летию гибели принцессы Дианы - 31 августа 1997 года.