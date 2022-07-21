Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей. Такие данные приводятся в квартальной отчетности компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В апреле текущего года Netflix, лишившийся 200 000 подписчиков, прогнозировал, что по итогам второго квартала потери составят 2 млн. В действительности их число снизилось с 221 640 000 до 220 670 000. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022-го число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка Netflix за отчетный период превысила 7,97 млрд долларов, а прибыль - 1,44 млрд. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере 7,86 млрд долларов и прибыли - 1,59 млрд.