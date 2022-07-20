Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание папарацци. Соответсвующие снимки публикует GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

58-летняя знаменитость посетил премьеру фильма "Быстрее пули", которая состоялась в Берлине. Фотографы засняли его в льняной юбке длины миди коричневого цвета и пиджаке в тон, а также розовой рубашке и грубых ботинках. В качестве аксессуаров он выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон. Бренды, из вещей которых состоит наряд, не раскрываются.