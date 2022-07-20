Джастин Бибер возобновит мировое турне

Певец Джастин Бибер возобновит свой мировой тур после перенесенного синдрома Рамзи Ханта, в результате которого у музыканта парализовало половину лица, сообщает Variety со ссылкой на представителя артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мировой тур Бибера, приостановленный из-за болезни, возобновится в итальянском городе Лукка, после этого певец выступит с пятью концертами в других городах Европы в августе. В сентябре музыкант исполнит свои песни в Южной Америке.

Помимо этого, певец планирует выступить в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии - всего Бибер запланировал 75 концертов в рамках мировых гастролей.

Согласно СМИ, синдром Рамзи-Ханта возникает из-за опоясывающего лишая, который поражает лицевой нерв возле ушей. Вирус может вызвать паралич лицевого нерва и потерю слуха.