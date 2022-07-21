"Бременские музыканты" будут экранизированы

В России студия "Тритэ" Никиты Михалкова совместно с киностудией "Союзмультфильм" снимет художественную ленту "Бременские музыканты", основанную на одноименном советском мультипликационном фильме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сценарий написан по мотивам всемирно известного мультфильма, мы будем это делать совместно с "Союзмультфильмом". Но здесь есть и отличающиеся сюжетные линии", - рассказал продюсер проекта Леонид Верещагин. По его словам, зрители, в частности, увидят детство главного героя Трубадура и его знакомство с животными.

Режиссером картины станет Алексей Нужный, в проекте примут участие актеры Константин Хабенский и Юрий Стоянов. "Бременских музыкантов" снимут в жанре роуд-муви, герои будут путешествовать по регионам России. Верещагин также сообщил, что студия получила согласие на использование в проекте музыки композитора Геннадия Гладкова.