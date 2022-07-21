HBO опубликовал полноценный трейлер сериала "Дом дракона"

Канал HBO опубликовал официальный трейлер сериала "Дом дракона" (House of the Dragon), приквела "Игры престолов". Шоу стартует на HBO Max уже 21 августа 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Действие "Дома дракона" развивается за сотни лет до событий сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). Проект основан на книге Джорджа Мартина под названием "Пламя и кровь". Главные роли исполнили Пэдди Консидайн (король Визерис I), Эмма ДʼАрси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (принц Деймон), Рис Иванс (Отто Хайтауэр) и Оливия Кук (Алисента Хайтауэр).

Дублированную версию трейлера показала "Амедиатека" - сериал выйдет в сервисе 22 августа.