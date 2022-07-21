Походка Николь Кидман на показе стала мемом в сети

Популярный блогер пошутил над походкой актрисы Николь Кидман на показе испанского бренда Balenciaga и привлек ее внимание в сети. Соответствующий пост появился в Instagram мужчины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователь сети Ньюман Паркер опубликовал ролик, в котором повторил движения модели с дефиле. На размещенных кадрах он медленно идет к камере в здании аэропорта, размахивая при этом руками, как и знаменитость во время прошедшего шоу люксовой марки. Последняя прошлась по подиуму в серебристом платье, черных перчатках и туфлях с небольшим каблуком.

Кидман, в свою очередь, репостнула на свою страницу видео блогера, которое вскоре стало мемом. "Ты справился, я возьму на заметку", - посмеялась она.

Паркер не единственный юзер, кого развеселила походка манекенщицы. "Не могу видеть, как идет Николь", "На это невозможно смотреть", "Все дико странные, кроме Наоми. Она - настоящая супермодель", - писали фанаты в комментариях журнала Vogue, который поделился роликом с мероприятия в официальном аккаунте в соцсети.