Темнокожая певица сыграет Белль в «Красавице и Чудовище»

Американская певица H.E.R. представит принцессу Белль в грядущем фильме ABC "Красавица и Чудовище". Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пятикратная обладательница премии "Грэмми" призналась, что всегда хотела сыграть диснеевскую принцессу. "Не могу поверить, что мне довелось стать частью наследия "Красавицы и Чудовища". Мир увидит темнокожую и филиппинскую красавицу", - поделилась H.E.R. (настоящее имя - Габриэлла Уилсон).

Режиссер проекта Джон М. Чу (Иллюзия обмана 2) отметил, что певица идеально подходит на роль Белль. "С ее очевидным экстраординарным талантом и сценическим обаянием H.E.R. является идеальным воплощением нашей Красавицы", - отметил он.

Ремейк оригинального фильма повторяет структуру бродвейского мюзикла 2005 года, удостоенного премии "Тони". Мультфильм "Красавица и чудовище" вышел в 1991 году. В 1946 году произведение впервые было адаптировано как фильм.