Умерла актриса «Зачарованных» Ребекка Болдинг

Актриса Ребекка Болдинг умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка скончалась в своем доме в США после продолжительной борьбы с раком яичников. У звезды осталось двое детей и внуки.

Джеймс. Л. Конвей, супруг Болдинг, был продюсером сериала "Зачарованные", в котором она сыграла Элис Ротман, главного редактора издания The Bay Mirror, в котором работала Фиби Холливелл. Она появилась в 22 эпизодах за последние пять сезонов проекта.

Болдинг изучала актерское мастерство в Канзасском университете и работала в местном театре в Чикаго, прежде чем попасть в Голливуд. В ситкоме ABC "Мыло" актриса появилась в роли Кэрол Дэвид.