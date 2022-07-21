Названа самая популярная турецкая актриса

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел стала самой популярной турецкой актрисой. Она попала в рейтинг топ-5000 мировых звезд на сайте IMDb, сообщает Peopletalk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Постучись в мою дверь" вышел в 2020 году и рассказывает об отношениях Серкана Болата (Керем Бюрсин) и Эды Йылдыз, которую сыграла Эрчел. Также артистка появилась в таких проектах, как "Любовь не понимает слов" и "Черная Жемчужина".

Общий рейтинг IMDb включает таких актрис как Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Натали Портман, Доминик Макеллиготт ("Карточный домик") и Эрин Мориарти ("Пацаны").