Брэд Питт объяснил, зачем надел юбку на премьеру фильма

Актер Брэд Питт в разговоре с корреспондентом Associated Press объяснил, зачем надел юбку на премьеру своего фильма "Быстрее пули" в Берлине. По словам артиста, он сделал это ради "бриза", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бриз, бриз", - сказал Питт.

В минувший вторник, 19 июля, в Берлине прошла премьера фильма "Быстрее пули". Боевик представили его режиссер Дэвид Литч и исполнители главных ролей во главе с Брэдом Питтом.

Актер появился на красной ковровой дорожке в коричневом льняном костюме с юбкой. Под жакет Брэд надел розовую рубашку, расстегнув пару верхних пуговиц, и дополнил образ кожаными ботинками на шнуровке, солнцезащитными очками и несколькими кулонами.