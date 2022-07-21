Умер автор комиксов о Бэтмене

В возрасте 73 лет скончался автор комиксов о Бэтмене и Судье Дредде Алан Грант. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Информацию о смерти известного британского сценариста подтвердила его супруга Сью.

"У меня нет слов. Алан умер сегодня утром", - написала она на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Алан Грант наиболее известен как автор комиксов о супергерое Бэтмене. Он также придумал персонажа Судью Дредда. Работал над комиксами о Супермене. Как сценарист принимал участие в создании мультсериалов "Харли Квинн" и "Бэтмен" (Batman: The Animated Series).