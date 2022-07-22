Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда
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Британская газета Daily Mail составила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда за последние 12 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Рейтинг возглавила 32-летняя актриса Марго Робби. Этот статус она получила после того, как снялась в фильме Греты Гервиг о Барби и получила гонорар в размере $12,5 млн. Картина выйдет в 2023 году.

Предыдущий гонорар в размере $10 млн кинозвезда получила за роль в блокбастере "Хищные птицы", вышедшем в 2020 году.

Отмечается, что ее партнер по картине Райан Гослинг получил тот же гонорар, что и Робби, при этом пара занимала 16-е место в обновленном списке самых высокооплачиваемых голливудских звезд по версии журнала Variety.

На втором месте после Робби оказалась Милли Бобби Браун, за главную роль в фильме "Энола Холмс 2" которой заплатили $10 млн.