https://news.day.az/showbiz/1481020.html Умерла актриса «Элвиса» Шонка Дукуре
Умерла актриса «Элвиса» Шонка Дукуре
Актриса Шонка Дукуре, известная по роли Биг Мамы Торнтон в байопике "Элвис", скончалась на 45-ом году жизни. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дукуре была найдена мертвой в спальне своей квартиры в Нэшвилле одним из ее детей. Согласно полицейским документам, признаков насильственной смерти не обнаружено. Пока точная причина ухода из жизни неизвестна.
Актриса также появилась в музыкальном клипе исполнительницы Doja Cat "Vegas".
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