Умерла актриса «Элвиса» Шонка Дукуре

Актриса Шонка Дукуре, известная по роли Биг Мамы Торнтон в байопике "Элвис", скончалась на 45-ом году жизни. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дукуре была найдена мертвой в спальне своей квартиры в Нэшвилле одним из ее детей. Согласно полицейским документам, признаков насильственной смерти не обнаружено. Пока точная причина ухода из жизни неизвестна.

Актриса также появилась в музыкальном клипе исполнительницы Doja Cat "Vegas".