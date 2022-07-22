Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прилетели в Париж, чтобы провести там медовый месяц. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молодожены были замечены в центре Парижа: сначала Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прогулялись по городу, после чего отправились на романтический ужин в ресторан Le Matignon. Дженнифер была одета в элегантное красное платье с глубоким декольте, а Бен надел классический черный костюм с белой рубашкой и бежевым галстуком. Пару сопровождали две дочери Бена от бывшей супруги Дженнифер Гарнер - 16-летняя Вайолет, и 13-летняя Серафина.

Ранее священник, который провел свадебную церемонию Лопес и Аффлека в Лас-Вегасе заявил изданию People, что не сомневается в настоящей любви пары друг к другу.

"Я провел уже, наверное, 10 тысяч свадеб, поэтому хорошо чувствую пары, и я могу сказать, что это было по-настоящему. Я увидел их любовь и на 100% уверен, что они продержаться долго", - сказал Райан Вулф изданию People.