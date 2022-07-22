Братья Руссо хотят снять мюзикл с The Weeknd

Режиссеры Джо и Энтони Руссо в беседе с Rollingstone заявили о готовности снять мюзикл. В качестве одного из главных персонажей они рассматривают певца The Weeknd, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл. Я подумал, что он [The Weeknd] круто выступил на Superbowl. Я бы хотел увидеть это как фильм", - рассказал Джо Руссо.

Недавно кинематографисты закончили работу над фильмом "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главной роли. Премьера состоится уже 22 июля на Netflix.