https://news.day.az/showbiz/1481078.html Братья Руссо хотят снять мюзикл с The Weeknd
Братья Руссо хотят снять мюзикл с The Weeknd
Режиссеры Джо и Энтони Руссо в беседе с Rollingstone заявили о готовности снять мюзикл. В качестве одного из главных персонажей они рассматривают певца The Weeknd, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я бы хотел поработать с кем-то, кто хочет сделать экспериментальный мюзикл. Я подумал, что он [The Weeknd] круто выступил на Superbowl. Я бы хотел увидеть это как фильм", - рассказал Джо Руссо.
Недавно кинематографисты закончили работу над фильмом "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главной роли. Премьера состоится уже 22 июля на Netflix.
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