В CinemaPlus презентовали фильм о жизни Элвиса Пресли

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall, под открытым небом состоялась презентация биографического фильма о жизни и творчестве "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, передает Day.Az.

Оформление мероприятия вызвало у всех восторг, так как декор был в винтажном стиле: зеркальные диско-шары, виниловые пластинки, сцена и освещение.

Ведущий и актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Рустам Керимов поприветствовал и представил гостей мероприятия.

Профессиональная музыкальная группа Merry Band исполнила ретро-песни, создав этим атмосферу 60-70 годов. Над образом Элвиса Пресли работал художник по гриму, заслуженный артист Магсуд Мамедов. Воплотил образ героя актёр Ильхан Садыгов, вызвав приятные чувства ностальгии в праздничном вечере.

Среди гостей были медийные личности - народные артисты Эмин Агаларов и Мурад Дадашов, победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов, заслуженный работник культуры Руфат Назар, актер Ислам Мехралиев, телеведущий Джавид Гюль, исполнители Севиндж Агасиева и Влада Ахундова, и т.д.

"Элвис" - биографический фильм База Лурмана об Элвисе Пресли, премьера которого состоялась 25 мая 2022 года на Каннском кинофестивале. Главную роль в картине сыграл Остин Батлер, которые имеет музыкальное образование, что хорошо сочетается с образом его персонажа. Батлер подтверждал, что в киноленте песни исполняет именно он сам. Для этого актер целый год до старта съемок занимался с преподавателями по постановке голоса. Говоря о своей роли, Батлер отмечал, что чувствует большую ответственность перед близкими Элвиса, перед самим Элвисом и остальными людьми, которые его очень любят. Том Хэнкс получил роль менеджера Пресли Томаса Паркера.

В фильме снялись Оливия ДеДжонг в роли жены Элвиса, Присциллы Пресли, а также Хелен Томсон и Ричард Роксбург в роли его родителей, Наташа Бассетт, Люк Брейси, Дэвид Уэнэм, Дейкер Монтгомери и другие.

Режиссером и продюсером выступил номинант на премию "Оскар" Баз Лурман.

История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.