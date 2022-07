Певица Джони Митчелл впервые за 22 года дала концерт. 24 июля она выступила на фолк-фестивале в Ньюпорте, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего 78-летняя звезда рок-сцены исполнила 13 песен, на сцене она сидела. Ей помогали несколько приглашенных вокалистов, в частности, Маркус Мамфорд из группы Mumford & Sons.

Митчелл исполнила свои хиты Both Sides Now, Big Yellow Taxi и The Circle Game, а также несколько своих любимых песен - Why Do Fools Fall in Love, Summertime и Love Potion #9.

Предыдущее выступление Митчелл на фолк-фестивале в Ньюпорте состоялось в 1969 году.

Свой последний тур певица дала в 2000 году, а в 2015 году пережила аневризму головного мозга. На сцену в последние годы она выходила редко - например, в этом году приняла участие в церемонии вручения премии "Грэмми".