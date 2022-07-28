Бритни Спирс обвинила мать в принудительном лечении

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram публикацию с критикой в адрес своей матери Линн. Она заявила, что родительница принудительно отправила ее лечиться в психиатрическую больницу за несколько дней до назначенного курса лечения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению исполнительницы, ее отправка в лечебницу была запланирована заранее, однако Линн делала вид, что ничего не понимает. Это случилось в 2019 году, за день до того, как отец певицы Джейми подал заявку на временное опекунство над дочерью.

Спирс также пожаловалась, что мать заставляла ее посещать собрания анонимных алкоголиков, несмотря на то, что певица ненавидит спиртное. Бритни назвала этот поступок насилием.

В ответ на это Линн призналась в любви к дочери и захотела прийти к ней в гости. "Мне жаль, что ты думаешь, будто люди, которые любят тебя больше всего на свете, предали тебя! Позвольте мне прийти к вам. Я тебя люблю!" - написала мать Спирс.