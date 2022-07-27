https://news.day.az/showbiz/1482419.html Эд Ширан установил новый рекорд на Spotify
Эд Ширан установил новый рекорд на Spotify
31-летний английский певец Эд Ширан установил новый рекорд на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, набрав 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщает NME c ссылкой на соцсети артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В настоящее время исполнитель является самым прослушиваемым музыкантом на платформе по числу подписчиков, опережая Ариану Гранде (81,64 миллиона), Билли Айлиш (66,18 миллиона), Дрейка (65,40 миллиона) и Джастина Бибера (63,49 миллиона). В честь этого события сервис прислал певцу памятную футболку.
В марте 2020 года звезда также установил рекорд на стриминговой платформе, набрав 50 миллионов подписчиков.
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