В США застрелили рэпера через 5 минут после поста в соцсетях

В США рэпера застрели спустя несколько минут после его обращения к хейтерам, сделанному в соцсетях, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский рэпер Ролли Бэндс опубликовал в соцсетях пост, посвященный людям, которые критикуют его творчество. Мужчина грубо прошелся по оппонентам, сообщив, что если у кого-то есть к нему вопросы, то люди знают, где его искать.

"Многие знают, где я живу. Я сплю спокойно", - написал музыкант.

Примерно спустя пять минут после публикации поста Ролли застрелили на парковке жилого комплекса. Несмотря на то, что его экстренно доставили в больницу, спасти мужчину не удалось. Подозреваемые в убийстве скрылись на машине, полицейским пока не удалось их задержать.

"Произошедшее не выглядит случайностью, поскольку подозреваемые и жертва, возможно, знали друг друга", - прокомментировали в полиции.