https://news.day.az/showbiz/1482676.html Рэпер JayDaYoungan застрелен возле своего дома
Рэпер JayDaYoungan застрелен возле своего дома
24-летний рэп-исполнитель JayDaYoungan скончался в больнице в результате нескольких огнестрельных ранений. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Артист попал в перестрелку возле своего дома. После многочисленных ранений он был доставлен в больницу, однако скончался из-за большой потери крови. Предполагается, что в ходе стрельбы также пострадал отец музыканта. Пока данных о его состоянии нет.
Примерно через час после первой стрельбы возле дома JayDaYoungan произошел еще один вооруженный конфликт. Сообщается, что после второй перестрелки пострадавших не обнаружено.
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