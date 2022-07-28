Рэпер JayDaYoungan застрелен возле своего дома

24-летний рэп-исполнитель JayDaYoungan скончался в больнице в результате нескольких огнестрельных ранений. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист попал в перестрелку возле своего дома. После многочисленных ранений он был доставлен в больницу, однако скончался из-за большой потери крови. Предполагается, что в ходе стрельбы также пострадал отец музыканта. Пока данных о его состоянии нет.

Примерно через час после первой стрельбы возле дома JayDaYoungan произошел еще один вооруженный конфликт. Сообщается, что после второй перестрелки пострадавших не обнаружено.