Названа дата выхода шестого сезона «Рика и Морти»

Премьера шестого сезона анимационного сериала "Рик и Морти" состоится 4 сентября на канале Adult Swim. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока мы готовимся к запуску нового сезона, мы предоставим фанатам уникальную возможность повеселиться, - так что следите за новостями", - рассказал президент Adult Swim Майкл Оулин.

По данным канала, на сегодняшний день "Рика и Морти" посмотрели более 10 миллиардов раз по всему миру в линейном, цифровом и потоковом вещании.

Сериал рассказывает о гениальном ученом-социопате Рике, который вовлекает своего робкого внука Морти в опасные приключения по вселенной. Дуэт постоянно ввязывается в межгалактические авантюры.

Проект создан Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, которые также являются исполнительными продюсерами.