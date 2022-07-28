Впервые в Баку пройдет open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х

Впервые в Азербайджане, в пригороде Баку - Sea Breeze Resort, 2 сентября пройдет грандиозный open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Sea Breeze Disco Night выступят Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque - поистине легенды диско! Танцы под открытым небом, любимая музыка, море веселья и всё это на живописном берегу Каспия.

Прозвучат самые яркие хиты, которыми и по сей день восторгаются миллионы.

Томас Андерс - немецкий поп-певец, актер и музыкант, в прошлом - солист евродиско-группы "Modern Talking", где выступал в дуэте с Дитером Боленом. Хиты возглавляли мировые чарты.

Joy - австрийская англоязычная европоп/евродиско-группа. Коллектив наиболее известен своими синглами "Touch By Touch", "Valerie" и "Hello".

Secret Service - одна из наиболее известных музыкальных групп Швеции, исполнявших свои произведения в жанре популярной музыки.

Pupo - итальянский певец и композитор, каждый сингл которого ("Gelato al cioccolato", "Ciao", "Forse", "Su di noi" и т.д.) имел в свое время невероятный успех и многомиллионные тиражи.

Boney M - легендарная диско-группа, завоевавшая любовь и признание меломанов по всему миру своими хитами "Daddy Cool", "Sunny", "Rasputin" и т.д.

Arabesque - западногерманская женская поп-группа, работавшая в жанре диско с элементами хай-энерджи, известная по суперхиту "Midnight Dancer".