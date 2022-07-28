https://news.day.az/showbiz/1482727.html Звёзды развлекаются: Кевин Харт бьет Дуэйна Джонсона тортильей - ВИДЕО
Звёзды развлекаются: Кевин Харт бьет Дуэйна Джонсона тортильей - ВИДЕО
Знаменитые друзья приняли участие в вирусном челлендже "пощечины тортильей". Каждый участник бьет другого тортильей, пытаясь удержать полный рот воды, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Уже с самого начала видео становится ясно, что комедийный дуэт с нетерпением ждет начала #tortillachallenge. После первого раунда Харт и Рок, похоже, сдерживают смех. Однако, поскольку оба актера должны держать воду во рту, они не могут говорить, а вместо этого жестикулируют с мычанием и драматическим выражением лица. В итоге Харт не может сдержать своего веселья и невольно выпускает воду.
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