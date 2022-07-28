Друг Брэда Питта рассказал о новом романе актера

Друг актера Брэда Питта рассказал, как живет актер после развода с Анджелиной Джоли. Его слова цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приятель звезды "Мистера и миссис Смит" поделился, что сейчас у актера новый роман. "Он встречается, но не в серьезных отношениях", - подчеркнул он. Личность возлюбленной артиста его друг раскрывать не стал.

Артист часто проводит время с детьми от Джоли, несмотря на судебные разбирательства между экс-супругами. "Брэд ужинает со своими младшими детьми, когда они все в Лос-Анджелесе. У Брэда с ними довольно хорошие отношения", - рассказал друг знаменитости.