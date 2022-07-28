Знаменитостей призвали отказаться от частных самолетов
Знаменитостей призвали отказаться от полетов на личных джетах. Об этом пишет издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам журналистов, известные люди не заботятся о глобальных проблемах окружающей среди, в частности, об изменении климата. В связи с этим они регулярно используют частную авиацию для кратковременных полетов. По этой причине наиболее часто критике подвергаются такие личности, как актер Марк Уолберг, а также кинозвезда Аманда Холден. Последняя оказалась в центре скандала после того, как прилетела на личном самолете из Лондона на Сицилию, в то время как Европа была охвачена спровоцированными аномальной жарой пожарами.
Утверждается, что один джет выбрасывает в атмосферу две тонны углекислого газа ежечасно, в то время как углеродный след традиционного британского домохозяйства составляет 2,7 тонны за год. Таким образом, след от перелета из Лондона на Сицилию насчитывает около шести тонн парниковых газов.
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