Скончалась актриса и писательница Фэй Марлоу

Актриса и писательница Мэй Фарлоу скончалась в возрасте 95 лет, она умерла в городе Кэри, что расположен в штате Северная Каролина, США, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фарлоу родилась в Доме для незамужних матерей в 1926 году в Лос-Анджелесе. В возрасте 18 месяцев ее удочерила пара приемных родителей из Голливуда. В 1943 году она встретила человека, который помог ей сыграть свою первую роль в театре.

В 1945 году актриса дебютировала в кино, она исполнила роль в фильме "Площадь похмелья". Мэй Фарлоу также известна зрителю по участию в таких кинолентах, как Оставьте ее в раю", "Паук", "Свидание с Энни", "Младшая мисс", "Венецианский вор" и других. Позднее артистка стала писательницей и начала выпускать романы под творческим псевдонимом Фэй Хьюстон.