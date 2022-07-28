В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe cостоится концерт Намига Гарачухурлу

В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe 29 июля в Баку состоится концерт популярного исполнителя Намига Гарачухурлу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Начало концерта - в 20:00. Намиг Гарачухурлу исполнит свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. Ранее с концертными программами здесь выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер, Алишан и Гюльбен Эрген. 3 августа состоится концерт Ченгиза Куртоглу, 5 августа - Ройи Айхан, 17 августа - Ирем Дериджи, 26 августа - Эйюба Ягубова.

Телефоны для справок: +994 507777691, +994 507777692.

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