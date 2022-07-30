Испанская прокуратура предложила Шакире штраф вместо тюрьмы

Испанская прокуратура предлагала колумбийской певице Шакире заменить тюремное заключение на штраф в рамках возможной сделки в преддверии суда по делу о неуплате налогов. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на судебные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, сторона обвинения озвучивала предложение для того, чтобы избежать суда, дата которого пока не определена, однако исполнительница отказалась от соглашения, посчитав его несоразмерным и противоречащим ее интересам. Поскольку не удалось достичь договоренности, теперь прокуратура представит суду обвинительное заключение, в котором может попросить о тюремном сроке для Шакиры в случае, если суд признает ее вину.

Ведомство обвиняет певицу в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Защита певицы настаивала на том, что нет прямых доказательств того, что в это время она проводила в Испании более 183 дней в год - срок, после которого человек автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства.

Сторона обвинения полагает, что певица проводила большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике.