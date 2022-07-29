Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена в «Аквамене 2»

Американский актер Бен Аффлек сыграет Брюса Уэйна в сиквеле "Аквамена". Об этом сообщил исполнитель главной роли в фильме Джейсон Момоа на своей странице в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Момоа опубликовал ролик, в котором заявил о возвращении Аффлека в роли Бэтмена. Он также выложил совместное фото с коллегой, дополнив его коротким сообщением: "Брюс и Артур (персонаж Момоа в "Аквамене" - прим. "Ленты") воссоединились. Люблю тебя и скучаю, Бен".

Официальных комментариев от Warner Bros. пока нет.

Аффлек уже исполнял роль Бэтмена в фильмах DC. Премьера картины "Аквамен 2" режиссера Джеймса Вана назначена на март 2023 года.