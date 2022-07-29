Три человека пострадали из-за фейерверков на концерте Дуа Липы

Три человека пострадали на концерте певицы Дуа Липы в Торонто из-за незапланированного взрыва фейерверков. Полиция изучает обстоятельства инцидента и ищет виновных, а певица принесла свои извинения фанатам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Прошлой ночью во время моего выступления в Торонто в толпе взорвался фейерверк. Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда было главным приоритетом - мы с командой так же потрясены и сбиты с толку событиями, как и вы все. Сейчас проводится расследование, мы пытаемся выяснить, как произошел этот инцидент", - написала она в своем Instagram..

"Создание этого шоу - это удивительный опыт для меня. И я глубоко сожалею о том, что во время этого концерта произошел инцидент, из-за которого люди были напуганы, почувствовали себя в опасности и не смогли получить удовольствия", - добавила певица.