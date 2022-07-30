Мэттью МакКонахи снимется в драме о женской футбольной команде

Американский актер, обладатель премии Оскар Мэттью Макконахи сыграет главную роль в спортивной драме "Даллас Стинг" о женской футбольной команде - аутсайдеров. Об этом пишет издание Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссером фильма выступит Кари Скогланд ("Сокол и Зимний солдат"). Сценарий написали авторы сериала "Блеск" Лиз Флэхайв и Карли Менш.

МакКонахи досталась роль тренера Билла Киндера, под руководством которого первая женская сборная США по футболу, состоящая из старшеклассниц Техаса, выиграла международный турнир в Китае. Действие картины будет основано на реальных событиях и развернется в 1980-х годах.

Съемки начнутся этой осенью в Новом Орлеане.