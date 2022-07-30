В Баку с концертом выступит легендарный турецкий певец Ченгиз Куртоглу

В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe 3 августа в Баку состоится концерт легендарного турецкого певца Ченгиза Куртоглу, сообщает Day.Az. Начало - в 20:00. Ченгиз Куртоглу представит свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. 5 августа здесь также состоится концерт Ройи Айхан, 12 августа - Интизар, 17 августа - Ирема Дериджи, 19 августа - Замига Гусейнова, 26 августа - Гюлай Ибрагимли. Ранее с концертными программами выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген и Намиг Гарачухурлу.

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