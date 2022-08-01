Скончалась известная американская актриса

Американская актриса Нишель Николс, сыгравшая роль Нийоты Ухуры в сериале "Звездный путь" (Star track, 1966-1969) и нескольких полнометражных фильмах кинофраншизы, умерла на 90-м году жизни.

Об этом написал ее сын в воскресенье на странице актрисы в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я с сожалением сообщаю вам, что великий свет на небосводе больше не сияет для нас, как это было в течение стольких лет. Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, умерла по естественным причинам", - говорится в сообщении.

На церемонии прощания с актрисой будут присутствовать только ее семья и близкие друзья.