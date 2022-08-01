https://news.day.az/showbiz/1483673.html Умерла актриса Пэт Кэрролл, озвучившая ведьму Урсулу в «Русалочке»
Умерла актриса Пэт Кэрролл, озвучившая ведьму Урсулу в «Русалочке»
Актриса и юмористка Пэт Кэрролл скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Артистка умерла в результате приступа пневмонии.
Кэрролл наиболее известна по роли Урсулы в мультфильме "Русалочка". Актриса также появлялась в качестве гостя в культовых сериалах, а также регулярно посещала эстрадные, игровые и ток-шоу. Она снималась в ситкомах и сыграла несколько ролей в таких фильмах, как "Нэнси Дрю" и "Девичник в Вегасе".
За время творческой карьеры артистка получила премию "Эмми" и несколько наград за роли в театре.
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