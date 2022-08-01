Умерла актриса Пэт Кэрролл, озвучившая ведьму Урсулу в «Русалочке»

Актриса и юмористка Пэт Кэрролл скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка умерла в результате приступа пневмонии.

Кэрролл наиболее известна по роли Урсулы в мультфильме "Русалочка". Актриса также появлялась в качестве гостя в культовых сериалах, а также регулярно посещала эстрадные, игровые и ток-шоу. Она снималась в ситкомах и сыграла несколько ролей в таких фильмах, как "Нэнси Дрю" и "Девичник в Вегасе".

За время творческой карьеры артистка получила премию "Эмми" и несколько наград за роли в театре.