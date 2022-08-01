Эмбер Херд продаст дом, чтобы выплатить долг Джонни Деппу

Эмбер Херд выставила на продажу особняк в Калифорнии для покрытия выплат по судебным решениям. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После окончания суда между Джонни Деппом и Эмбер Херд актрису обязали выплатить бывшему мужу в общей сложности $8,3 млн. По информации в СМИ, она решила понемногу собирать необходимую сумму, начав с продажи особняка в Сан-Бернардино в Калифорнии. Он оценивается в $1,05 млн.

Ранее Херд подала апелляцию на решение суда о выплате компенсации в размере $10,35 млн бывшему супругу, из которых $2 млн она получит от Деппа по встречному иску. Для рассмотрения жалобы, она должна внести залог в размере $8,3 млн. Однако сейчас Херд оплатила лишь пошлину в $500 для внесения апелляции.

При разводе с Деппом в 2016 году Херд оказалась взять у супруга $16 млн. Это половина суммы, которую Депп получил за съемки в четвертой части "Пиратов Карибского моря".

"Конфиденциальные судебные документы показывают, что Эмбер Херд отказалась от выплаты при разводе с Джонни Деппом, которая могла бы составить десятки миллионов долларов. Сейчас актриса испытывает финансовые трудности и продает свой любимый дом в Калифорнии", - пишет Daily Mail.