В Москве проходит панихида по Юрию Шатунову

Панихида по певцу Юрию Шатунову проходит на Троекуровском кладбище в Москве, в 40-й день после смерти певца - 1 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вместе с многочисленными поклонниками артиста почтить его память пришли корреспонденты "Известий". Могила певца вся усыпана белыми розами.

На траурную церемонию собралось много людей. Некоторые поклонники творчества Шатунова приехали из самых дальних уголков нашей страны специально, чтобы почтить его память: кто-то прилетел из Владивостока, кто-то - из Ханты-Мансийска, были и те, кто прилетел из Петербурга.

Напомним, Юрия Шатунова не стало в возрасте 48 лет 23 июня. Причиной смерти была названа острая недостаточность. Известно, что певец находился в подмосковном Домодедове, где отдыхал со своим директором. Неожиданно ему стало плохо. Друзья повезли его в больницу, но состояние Шатунова ухудшалось. По пути в домодедовскую больницу у артиста остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли спасти.