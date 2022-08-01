Дочь Анджелины Джоли поступила в колледж для афроамериканок

Дочь актрисы Анджелины Джоли, 17-летняя Захара, стала студенткой колледжа для афроамериканок. Об этом звезда рассказала в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анджелина Джоли поделилась с поклонниками новостью о поступлении дочери Захары в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США). Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой ее наследница запечатлена в компании однокурсниц. "Это очень особенное место, и для меня большая честь, что член моей семьи стал его студентом", - подписала она.

Spelman College - частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек. Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей.

Актриса воспитывает шестерых детей, трое из которых (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара) - приемные. В 2006 году у Анджелина Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло, а в 2008-м на свет появились Нокс и Вивьен.