https://news.day.az/showbiz/1483723.html Американский рэпер получил ожог лица во время концерта
Американский рэпер получил ожог лица во время концерта
Американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго, США. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене. Организаторы мероприятия побежали к нему на помощь, однако Бэнкс продолжил выступление. Позднее он сообщил в социальных сетях о временной приостановке концертной деятельности и планах заняться своим здоровьем. Публикация сопровождалась фотографией Дерка в больнице с повязкой на правом глазу.
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