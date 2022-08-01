Фанаты Эминема обсуждают теорию, что вместо него выступает клон

Фанаты всемирно известного рэпера Эминема выдвинули конспирологическую теорию, что исполнитель умер в 2006 году, после чего на замену ему поставили двойника. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сначала фанаты заметили, что начиная с середины 2000-х годов, голос певца стал меняться, также некоторые обратили внимание на изменение линии подбородка артиста. Кроме пользователи отметили изменения в стиле одежды звезды. Так, многие в интернете указывали на то, что тексты песен Эминема начали меняться примерно в 2006 году, с "большим акцентом на образ жизни в стиле хип-хоп", а его стиль одежды изменился на "более мрачный".

В 2016 году его коллега-рэпер BoB начал публиковать теории о человеческих клонах. Он также полагает, что вместо рэпера выступает клон.

"Я считаю, что Эминем - клон, он не выглядит прежним после так называемого инцидента, когда он просто исчез примерно на год, а появился уже другим", - сообщил один из поклонников рэпера.