Новый альбом Бейонсе стал самым прослушиваемым в Spotify

Новый альбом американской певицы Бейонсе Renaissance установил рекорд по прослушиваниям в стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В день выхода альбома, 29 июля, его послушали 43,25 миллиона раз. Это самый лучший показатель за день среди женщин-исполнителей в 2022 году. Отмечается также, что все песни с альбома попали в топ-25 американского Spotify, семь из них вошли в топ-10.

Renaissance - седьмой студийный альбом, релиз которого состоялся 29 июля. Пластинка состоит из 16 композиций. По словам критиков, большинство из них - танцевальные, состоящие из электронного андеграунда и диско-ритмов. На создание альбома у певицы ушло три года, вместе с ней над треками работали ее супруг, рэпер Jay-Z, а также Skrillex, 070 Shake и другие исполнители. Renaissance стал первым альбомом певицы с 2016 года, когда у нее вышла пластинка Lemonade.