Турецкий певец Ченгиз Куртоглу даст концерт в Баку

Легендарный турецкий певец Ченгиз Куртоглу обратился к жителям Баку и гостям столицы, пригласив всех на свой вечер, который пройдет в рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" 3 августа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Начало - в 20:00. В концертной программе Ченгиз Куртоглу представит свои хиты и новые композиции.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. 5 августа здесь состоится концерт Ройи Айхан, 12 августа - Интизар, 17 августа - Ирема Дериджи, 19 августа - Замига Гусейнова, 26 августа - Гюлай Ибрагимли. Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген.

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