Пугачевой и Галкину предсказали развод

О дальнейшей семейной жизни Максима Галкина и Аллы Пугачевой рассказал супруг Клары Кузденбаевой, нумеролог Владимир Кузнецов, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

"Отношения Максима Галкина и Аллы Пугачевой всегда вызывали у общества особенный интерес. На протяжении долгого времени эта пара привлекала к себе внимание публики, что совсем неудивительно, учитывая весьма ощутимую разницу в возрасте (Алла Борисова старше избранника на 27 лет, - прим. ред.). Ко всему прочему, все знают, что Примадонна российской эстрады является очень яркой и своенравной личностью, поэтому каждого ее нового мужчину рассматривают очень внимательно.

Сейчас поводов для пересудов оказалось еще больше. Если сначала состоявшаяся пара активно презентовала свой счастливый союз, то в настоящий момент, очевидно, что отношения Пугачевой и Галкина находятся на спаде. Кажется, очередной бизнес-проект Примадонны переживает не самые лучшие времена. Нет никаких сомнений в том, что изначально отношения в паре были выстроены на деньгах. Несмотря на свой талант, Галкин все-таки использует свою жену в корыстных целях. Именно Алла Борисовна открыла новоиспеченному супругу дорогу на звездный Олимп, поддерживая все его проекты и начинания. Ко всему прочему, создав столь необычный союз, она обеспечила себе и мужу очень продолжительный пиар, который приносит огромный доход. Если бизнес-проект пойдет на спад, он непременно завершится, поскольку Пугачева всегда заботится о своих интересах", - поделился специалист со "СтарХитом".

По словам Владимира Кузнецова, в этом году у пары явно наблюдается спад по всем фронтам. "Вот почему можно предположить, что звездам нужно срочно улучшать свой бизнес-проект. Если говорить про каждого супруга в союзе, то в паре оба являются крайне сильными и яркими личностями. Несмотря на то, что Галкин обязан своим успехом в шоу-бизнесе жене, сам по себе он является крайне талантливой и сильной личностью. Самое интересное, что в отношениях именно Максим является главным, поскольку оказался владельцем тысячного знака. Он имеет высокую самооценку, отличается амбициозностью и предприимчивостью. Начиная с июня, у Галкина наблюдается энергетический подъем, который может привнести в его жизнь много положительных и значимых моментов.

Напротив, у его звездной жены в 2022-м наблюдается острая нехватка удачи, о чем говорит отсутствие восьмерки. Интересно и то, что у певицы нет знака, который отвечает за женское счастье. Несмотря на это, Алла Борисовна всегда была очень талантлива и предприимчива. Именно поэтому она смогла занять прочую позицию в шоу-бизнесе, став бесспорным лидером. Сейчас у Пугачевой не самое лучшее время, и такая тенденция будет сохраняться вплоть до ее ближайшего дня рождения, а также некоторое время после. Певица находится на волне заметного энергетического спада, и он будет продолжаться довольно длительный период. Именно поэтому ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия", - отметил специалист.

Супружеская чета переживает не самые лучшие моменты в жизни, и трудности вряд ли сплотят их.

"Дело в том, что пара заряжается от зрителей, вечеринок, светских мероприятий и концертов. Сейчас с притоком дополнительной энергии наблюдаются большие сложности. Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен", - подчеркнул Кузнецов.