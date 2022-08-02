Бывшая солистка Spice Girls и бизнесвумен Виктория Бекхэм иронизирует над мужем, заявляя, что Дэвид копирует ее образы. Как передает Day.Az, об этом пишет People.

Супружеская чета Бекхэмов продолжает свои европейские каникулы, путешествуя на яхте по Средиземному морю. На днях Виктория Бекхэм поделилась фотографией, на которой они с Дэвидом позируют в одинаковых образах: дизайнер одета в коралловое платье в горошек, а ее супруг - в поло такого же цвета.

"Выглядит, как будто я снова вдохновила Дэвида. Полное совпадение", - подписала снимок Виктория.

В начале своих отношений супруги часто появлялись на публике в парных образах. В одном из интервью Виктория призналась, что тогда они с Дэвидом были просто "наивными" в отношении моды.

"В то время это казалось мне очень хорошей идеей. Я думаю, тогда это была наивность. Мы не разбирались в моде. Нам было просто весело, и, если честно, так и должно быть", - заявила она.