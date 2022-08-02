Джастин Бибер впервые выступил на сцене после частичного паралича лица

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Об этом сообщает NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Концерт в рамках мирового турне Justice состоялся в итальянском городе Лукке. Поддержать музыканта пришла его жена Хейли. У певца в августе запланировано еще пять концертов в Европе, а в сентябре певец выступит в Южной Америке. Выступления также пройдут в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Всего в рамках тура запланировано 75 концертов.

О болезни Бибера стало известно в начале июня. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе. Позднее супруга исполнителя рассказала о поправке артиста.