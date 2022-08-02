Брэд Питт завершает актерскую карьеру?

Актер Брэд Питт заявил, что неправильно выразился в недавнем интервью GQ, в котором рассказал о завершении актерской карьеры. Его слова цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет, я не то имел в виду. Мне действительно нужно поработать над формулировкой своих мыслей", - уточнил артист. Он объяснил, что не намерен отказываться от кинокарьеры, однако более тщательно думает над тем, стоит ли принять роль в очередном проекте.

Интервью Питта для GQ вышло в конце июня. В нем актер сообщил, что "находится на последнем издыхании" и намекнул на завершение актерской карьеры.

Брэд Питт появится на экранах в блокбастере "Поезд-пуля" от Дэвида Лейтча и Sony, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.