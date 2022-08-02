Херд выставила на продажу особняк, чтобы выплатить Деппу $8,3 млн

Американская актриса Эмбер Херд распродает недвижимость, чтобы расплатиться с бывшим мужем - знаменитым актером Джонни Деппом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, голливудская актриса распрощалась со своим трехкомнатным особняком в калифорнийской пустыне. Кожаные диваны, мебель из натурального дерева и песчаные пейзажи за окном оценили более чем в 1 миллион долларов.

Адвокаты не скрывают, что финансовое состояние у бывшей миссис Депп сейчас не очень. После скандальных судебных разбирательств Херд должна выплатить экс-супругу около 8 миллионов долларов.

Напомним, актеры Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год, в 2016-м Херд подала на развод, а в 2019 году объявила себя жертвой домашнего насилия, из-за чего Джонни Депп потерял место в очередном продолжении "Пиратов Карибского моря". В этом году после затяжных судебных заседаний по делу о клевете суд разрешил дело в пользу Деппа.