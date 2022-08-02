Сын Джона Бон Джови помолвлен с телепродюсером Джесси Лайт

Джесси Бон Джови, 27-летний сын исполнителя Джона Бон Джови, сделал предложение своей девушке - телепродюсеру Джесси Лайт. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Радостное событие произошло в доме пары, расположенном неподалеку от Нью-Йорка, на глазах у знаменитого певца и семьи невесты. После пара на двух внедорожниках, взяв с собой свою собаку, отправилась отмечать помолвку в отеле Surf Lodge на побережье Атлантического океана.

По информации Page Six, именно в этом отеле пара впервые встретилась в 2018 году. "Персонал принес несколько огромных бокалов с напитками, и все хлопали", - сказал один из очевидцев торжества.

Как уточняется, брат жениха, Джейк Бонджови, и его девушка, актриса Милли Бобби Браун, поздравили пару с помолвкой.

Джесси Бон Джови является соучредителем бренда Hampton Water, который торгует вином, а Джесси Лайт работает продюсером на шоу Forever Summer Hamptons, которое выходит на платформе Amazon Prime.