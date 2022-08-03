Ева Лонгория объяснила, почему распались ее два брака

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория объяснила, почему распались ее два предыдущих брака. Она призналась писательнице Изабель Альенде в подкасте Connections, что ее буквально разъедала изнутри ревность, с которой она не могла совладать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это чувство отнимает такое большое количество энергии. Раньше я была настолько ревнива, что мой желудок как будто выворачивался наизнанку. Это самое ужасное, что я испытывала в жизни", - поделилась актриса.

Она рассказала, что не могла построить новые отношения, пока не научилась самообладанию. И только после проработки ревности она встретила своего третьего мужа, мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, с которым состоит в браке с 2016 года. От него артистка родила сына Сантьяго - Ева Лонгория впервые стала матерью в 43 года.

Первым супругом актрисы был звезда сериала "Главный госпиталь" Тайлер Кристофер, их брак продержался два года. А потом Ева Лонгория вышла замуж за баскетболиста Тони Паркера, она прожила со спортсменом три года, а потом подала на развод, мотивируя свое решение "непримиримыми разногласиями".